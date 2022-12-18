Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре, которая обыграла в финале Францию (3:3, пенальти 4:2).

«Все закономерно. Это настоящий финал, — сказал Газзаев «СЭ». — Не помню, когда финал смотрелся на одном дыхании вместе с дополнительным временем. Аргентина создавала моменты 75 минут, а потом был бенефис в исполнении Мбаппе. Победа по пенальти — это закономерно. Поздравляю Месси с выдающимся результатом. На протяжении всей карьеры он демонстрировал высочайший уровень футбола и был примером для всех. Кубок мира — это единственный трофей, которого не было в коллекции у Месси. Это лучший финал за последнее время. Только Джефф Херст оформил хет-трик в финале чемпионата мира в 1966 году. Считаю, что это лучший финал в истории с 1966 года».