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Футболисты сборной Уругвая атаковали судейскую бригаду после завершения матча с Ганой на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Эмоции игроков сборной Уругвая.
Эмоции игроков сборной Уругвая.
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Футболисты сборной Уругвая чуть не напали на судей после завершения матча ЧМ-2022 против Ганы (2:0).

После финального свистка несколько игроков уругвайской команды бросились к главному арбитру встречи Даниэлю Зиберту. Он кричали на него и хватали его за руки.

Гана&nbsp;&mdash; Уругвай. Гана — Уругвай: судьи Зайдель и Зиберт ошиблись. Почему назначен пенальти?

Судейская бригада, показав нескольким представителям уругвайской команды желтые карточки, поспешила покинуть футбольное поле в сопровождении представителей службы безопасности арены.

Сборная Уругвая заняла третье место в таблице группы H, набрав в трех матчах 4 очка. Уругвайцы уступили место в плей-офф команде Кореи (4 очка) только по дополнительным показателям.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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