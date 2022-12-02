Футболисты сборной Уругвая атаковали судейскую бригаду после завершения матча с Ганой на ЧМ-2022

Футболисты сборной Уругвая чуть не напали на судей после завершения матча ЧМ-2022 против Ганы (2:0).

После финального свистка несколько игроков уругвайской команды бросились к главному арбитру встречи Даниэлю Зиберту. Он кричали на него и хватали его за руки.

Судейская бригада, показав нескольким представителям уругвайской команды желтые карточки, поспешила покинуть футбольное поле в сопровождении представителей службы безопасности арены.

Сборная Уругвая заняла третье место в таблице группы H, набрав в трех матчах 4 очка. Уругвайцы уступили место в плей-офф команде Кореи (4 очка) только по дополнительным показателям.