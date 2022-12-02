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Сегодня, 20:25

Барбоза после поражения Португалии от Кореи: «Роналду физически не готов играть на ЧМ»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной Португалии от Кореи в третьем матче группового турнира чемпионата мира в Катаре (1:2).

«Чтобы выигрывать, нужно намного лучше играть. Если есть какие-то амбиции выиграть чемпионат мира, а у сборной Португалии они есть, нужно играть гораздо лучше. В каких-то моментах ребята просто спали. Футбол должен дарить позитивные эмоции, а не то, что показали португальцы. На что может претендовать сейчас сборная? Не намного. Если мы хотим проходить дальше, нужно играть в атакующий футбол, на больших скоростях, должны быть какие-то изменения, иначе мы попрощается с Катаром.

Роналду? Чтобы провести чемпионат мира, он должен был провести предсезонку, поэтому тут чудес с ним и не происходит. Он физически не готов просто играть на мундиале. Все об этом знают. Лучше критично ко всему этому подходить, чем делать вид, что все хорошо. Потому что иначе это приведет к катастрофе», — сказал Барбоза «СЭ».

Португалия и Корея вышли в плей-офф из группы H.

 
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Кореи по футболу
Сборная Португалии по футболу
Паулу Барбоза
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