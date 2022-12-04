Франция может установить рекорд века для действующих чемпионов мира

Сборная Франции, защищающая титул чемпиона мира, обыграла поляков и пробилась в четвертьфинал турнира в Катаре.

Это всего второй случай в XXI веке, когда действующий обладатель трофея пробился в топ-8. В 2006 году в 1/4 финала уступила сборная Бразилии.

Франция-2002, Италия-2010, Испания-2014 и Германия-2018 не смогли даже выбраться из группы. Защитить титул удалось пока только двум командам — Италии-1938 и Бразилии-1962.

Как проводили турнир действующие чемпионы мира

Год* Страна Чемпион Результат 1938 Франция Италия Чемпион 1950 Бразилия Италия Гр.турнир (2-е место) 1954 Швейцария Уругвай 4-е место 1958 Швеция ФРГ 4-е место 1962 Чили Бразилия Чемпион 1966 Англия Бразилия Гр.турнир (3-е место) 1970 Мексика Англия 1/4 финала 1974 ФРГ Бразилия 4-е место 1978 Аргентина ФРГ 2-й гр.турнир (3-е место) 1982 Испания Аргентина 2-й гр.турнир (3-е место) 1986 Мексика Италия 1/8 финала 1990 Италия Аргентина Финал 1994 США Германия 1/4 финала 1998 Франция Бразилия Финал 2002 Корея/Япония Франция Гр.турнир (4-е место) 2006 Германия Бразилия 1/4 финала 2010 ЮАР Италия Гр.турнир (4-е место) 2014 Бразилия Испания Гр.турнир (3-е место) 2018 Россия Германия Гр.турнир (4-е место) 2022 Катар Франция 1/4 финала**

* Сборная Уругвая не участвовала в ЧМ-1934.

** Турнир продолжается.