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Сегодня, 20:20

Франция может установить рекорд века для действующих чемпионов мира

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Сборная Франции, защищающая титул чемпиона мира, обыграла поляков и пробилась в четвертьфинал турнира в Катаре.

Это всего второй случай в XXI веке, когда действующий обладатель трофея пробился в топ-8. В 2006 году в 1/4 финала уступила сборная Бразилии.

Франция-2002, Италия-2010, Испания-2014 и Германия-2018 не смогли даже выбраться из группы. Защитить титул удалось пока только двум командам — Италии-1938 и Бразилии-1962.

Как проводили турнир действующие чемпионы мира

Год*

Страна

Чемпион

Результат

1938

Франция

Италия

Чемпион

1950

Бразилия

Италия

Гр.турнир (2-е место)

1954

Швейцария

Уругвай

4-е место

1958

Швеция

ФРГ

4-е место

1962

Чили

Бразилия

Чемпион

1966

Англия

Бразилия

Гр.турнир (3-е место)

1970

Мексика

Англия

1/4 финала

1974

ФРГ

Бразилия

4-е место

1978

Аргентина

ФРГ

2-й гр.турнир (3-е место)

1982

Испания

Аргентина

2-й гр.турнир (3-е место)

1986

Мексика

Италия

1/8 финала

1990

Италия

Аргентина

Финал

1994

США

Германия

1/4 финала

1998

Франция

Бразилия

Финал

2002

Корея/Япония

Франция

Гр.турнир (4-е место)

2006

Германия

Бразилия

1/4 финала

2010

ЮАР

Италия

Гр.турнир (4-е место)

2014

Бразилия

Испания

Гр.турнир (3-е место)

2018

Россия

Германия

Гр.турнир (4-е место)

2022

Катар

Франция

1/4 финала**

* Сборная Уругвая не участвовала в ЧМ-1934.

** Турнир продолжается.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция 3
Польша 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
1
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