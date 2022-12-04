Франция может установить рекорд века для действующих чемпионов мира
Сборная Франции, защищающая титул чемпиона мира, обыграла поляков и пробилась в четвертьфинал турнира в Катаре.
Это всего второй случай в XXI веке, когда действующий обладатель трофея пробился в топ-8. В 2006 году в 1/4 финала уступила сборная Бразилии.
Франция-2002, Италия-2010, Испания-2014 и Германия-2018 не смогли даже выбраться из группы. Защитить титул удалось пока только двум командам — Италии-1938 и Бразилии-1962.
Как проводили турнир действующие чемпионы мира
|
Год*
|
Страна
|
Чемпион
|
Результат
|
1938
|
Франция
|
Италия
|
Чемпион
|
1950
|
Бразилия
|
Италия
|
Гр.турнир (2-е место)
|
1954
|
Швейцария
|
Уругвай
|
4-е место
|
1958
|
Швеция
|
ФРГ
|
4-е место
|
1962
|
Чили
|
Бразилия
|
Чемпион
|
1966
|
Англия
|
Бразилия
|
Гр.турнир (3-е место)
|
1970
|
Мексика
|
Англия
|
1/4 финала
|
1974
|
ФРГ
|
Бразилия
|
4-е место
|
1978
|
Аргентина
|
ФРГ
|
2-й гр.турнир (3-е место)
|
1982
|
Испания
|
Аргентина
|
2-й гр.турнир (3-е место)
|
1986
|
Мексика
|
Италия
|
1/8 финала
|
1990
|
Италия
|
Аргентина
|
Финал
|
1994
|
США
|
Германия
|
1/4 финала
|
1998
|
Франция
|
Бразилия
|
Финал
|
2002
|
Корея/Япония
|
Франция
|
Гр.турнир (4-е место)
|
2006
|
Германия
|
Бразилия
|
1/4 финала
|
2010
|
ЮАР
|
Италия
|
Гр.турнир (4-е место)
|
2014
|
Бразилия
|
Испания
|
Гр.турнир (3-е место)
|
2018
|
Россия
|
Германия
|
Гр.турнир (4-е место)
|
2022
|
Катар
|
Франция
|
1/4 финала**
* Сборная Уругвая не участвовала в ЧМ-1934.
** Турнир продолжается.