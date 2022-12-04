Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Польшей (1:3) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

«Это было нелегко, потому что польская команда была хорошо организована, чтобы огорчить нас и пройти дальше. В перерыве мы поменяли несколько позиций и обрели некоторую сплоченность. Килиан Мбаппе способен решать многие проблемы. С самого начала у нас есть единство, а глядя на результат, очевидно, что получается что-то хорошее. Это общая радость, у нас есть несколько дней на отдых, мы будем наслаждаться временем с нашими семьей, как и планировали», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Франция в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.