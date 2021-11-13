Франция — Казахстан: Мбаппе оформил хет-трик за 32 минуты
Сборная Франции ведет со счетом 3:0 по ходу первого тайма матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Казахстана.
Все три мяча забил Кильян Мбаппе. Он забил на шестой, 12-й, и 32-й минуте. Для него это первый хет-трик в матчах за сборную.
При текущем раскладе Франция наберет 15 очков, выиграет группу и обеспечит себе путевку на ЧМ-2022.
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