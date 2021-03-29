Фомин считает Словакию серьезным соперником для сборной России

Полузащитник сборной России Даниил Фомин рассказал о подготовке команды к матчу отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии.

— Как удалось подготовиться к завтрашней игре? Что происходило после победы над Словенией?

— После побед восстановление всегда легче, всегда с хорошим настроением. Выиграли две игры, теперь настраиваемся на третий матч. Словакия — серьезный соперник. Готовимся в рабочем режиме.

— Словакия сейчас находится под давлением из-за двух ничейных результатов. Может ли это оставить отпечаток на России?

— Футболисты знают, что каждый матч — это новая история. Сейчас у них игра дома, они максимально будут настроены. Для нас это не менее важная игра. Поэтому мы с серьезным настроем подходим к этой встрече и не смотрим, как Словакия сыграла до этого.

Матч состоится завтра, 30 марта, начало — в 21.45 (мск). Сборная России стартовала на этом этапе с двух побед: сначала была побеждена Мальта (3:1), затем — Словения (2:1).

(Владимир Пушкарев)