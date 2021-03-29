Черчесов рассказал о здоровье футболистов сборной России перед матчем со словаками

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 29 марта во время пресс-конференции рассказал о здоровье футболистов накануне матча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 против Словакии.

— Как удалось подготовиться команде к завтрашней игре? Насколько здоровы футболисты?

— Мы уже провели два сбора в таком режиме, знаем, как нам готовиться. Естественно, мы вчера провели восстановительные мероприятия. Кто играл — тот больше восстанавливался, кто не играл — чуть потренировался. Сегодня выспались, проверили поле. То, что касается игроков, мы провели уже две игры. Всегда есть вопросы по травмам. Сегодня медицинский штаб даст мне заключение, и мы из этого будем исходить.

Матч Словакия — Россия состоится во вторник, 30 марта. Начало — в 21.45 (мск). После двух встреч у России шесть очков и первое место в турнирной таблице, у словаков — два очка и четвертое место.

(Константин Колмаков)