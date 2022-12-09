Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 04:48

Фофана: «Мбаппе — человек, который не следит за прессой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник сборной Франции Юссуф Фофана рассказал, что форвард Килиан Мбаппе не думает о том, что о нем говорят в СМИ.

«Килиан — человек, который не следит за прессой, извините (смеется). Он концентрируется на своей игре, на том, что он должен делать, на том, что должна делать команда. Чувствует себя очень спокойным и решительным», — цитирует L'Equipe Фофана.

Матч между сборными Франции и Англии состоится в субботу, 10 декабря. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Килиан Мбаппе
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Уимблдон оштрафовали из-за России на огромную сумму. Нас туда пустят в следующем году?
Record: Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии
Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС
Reuters узнало о новом пакете военной помощи для Украины на $275 млн
Россиянин Виктор Бут поблагодарил всех за освобождение и поддержку
Для чего нужна цифровая платформа «Мой экспорт»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Алекс Сандру вернулся к тренировкам перед матчем против Хорватии
Кака: «Многие бразильцы не поддерживают сборную Бразилии»
Сампайю будет работать главным арбитром матча ЧМ-2022 между Францией и Англией
Фред хочет увидеть слезы Месси в полуфинале ЧМ-2022
Пеле обратился к форварду сборной Франции Мбаппе
«Мы можем победить любого. Марокканский журналист объяснил причины успеха своей сборной
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алекс Сандру вернулся к тренировкам перед матчем против Хорватии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости