Фофана: «Мбаппе — человек, который не следит за прессой»

Полузащитник сборной Франции Юссуф Фофана рассказал, что форвард Килиан Мбаппе не думает о том, что о нем говорят в СМИ.

«Килиан — человек, который не следит за прессой, извините (смеется). Он концентрируется на своей игре, на том, что он должен делать, на том, что должна делать команда. Чувствует себя очень спокойным и решительным», — цитирует L'Equipe Фофана.

Матч между сборными Франции и Англии состоится в субботу, 10 декабря. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.