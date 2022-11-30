Флик сообщил, что не потеряет работу в сборной Германии, даже если команда не выйдет в плей-офф ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал о своем будущем в национальной команде.

«Со своей стороны я могу подтвердить, что это будет не последняя моя игра. Никогда не знаешь, что ждет нас впереди, но я с нетерпением жду домашнего чемпионата Европы в Германии. У меня контракт до 2024 года. Но до этого еще далеко», — приводит First Post лова Флика.

Также он поделился ожиданиями от предстоящего матча с Коста-Рикой.

«Я думаю, было бы немного неуважительно говорить, что мы забьем восемь мячей в ворота Коста-Рики. Мы были бы счастливы просто выиграть эту игру», — добавил тренер.

Сборная Германии сыграет с Коста-Рикой в рамках заключительного тура группового этапа ЧМ-2022 в четверг, 30 ноября. На данный момент команда Флика занимает последнее место в группе Е, имея в активе только одно очко. Коста-Рика идет третьей (3 очка), Япония — второй (3 очка), Испания — первой (4 очка).