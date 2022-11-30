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Сегодня, 20:30

Польша — Аргентина: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

В среду, 30 ноября, сборная Польши сыграет против Аргентины в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «974» и начнется в 22.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в 2011 году в рамках товарищеской встречи. Тогда поляки обыграли соперника со счетом 2:1. В рамках чемпионата мира сборные Польши и Аргентины встречались в 1978 и 1974 годах.

ЧМ&nbsp;2022: матчи 30&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Аргентина и Месси выйдут в плей-офф или провалятся? Онлайн-трансляция 30 ноября

Турнирное положение в группе С:

Польша — 4 очка, Аргентина — 3, Саудовская Аравия — 3, Мексика — 1

Следить за матчем Польша — Аргентина вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. Группа C
30 нояб, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Польша
Аргентина

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
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