ЧМ-2022: матч Польша — Аргентина доверили судить европейцу

Игру группового этапа ЧМ-2022 Польша — Аргентина завтра будет судить голландец Данни Маккели.

Это редчайший случай: обычно такого стараются избегать — учитывают, какую конфедерацию представляет рефери. Европейский арбитр может обслуживать матч между европейскими сборными, но тут европейцы встретятся с южноамериканцами.

Для Маккели сделано исключение, как и для его соотечественников Хессела Стегстры, Яна де Фриса (оба — ассистенты), Пола ван Букела (ВАР), а также немца Бастиана Данкерта (АВАР).

Матч Польша — Аргентина состоится в среду, 30 ноября и начнется в 22.00 по московскому времени.