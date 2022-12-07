Губерниев: «Португалия без Криштиану — сила!»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной Португалии в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

«Швейцария, эх! Португалия без Криштиану — сила!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду начал матч в запасе. Вместо него на поле с первых минут вышел Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик и сделал результативную передачу.

В четвертьфинале Португалия встретится со сборной Марокко, которая ранее оказалась сильнее Испании. Встреча пройдет 10 декабря.