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Сегодня, 01:22

Губерниев: «Португалия без Криштиану — сила!»

Сергей Разин
корреспондент
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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной Португалии в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

«Швейцария, эх! Португалия без Криштиану — сила!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду начал матч в запасе. Вместо него на поле с первых минут вышел Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик и сделал результативную передачу.

В четвертьфинале Португалия встретится со сборной Марокко, которая ранее оказалась сильнее Испании. Встреча пройдет 10 декабря.

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Дмитрий Губерниев
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