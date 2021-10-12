Федор Кудряшов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче со Словенией

Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал победу над Словенией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Спасибо за доверие! Спасибо за поддержку!» — написал Кудряшов в Instagram.

После 8 туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальная команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

11-го ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го числа сыграет в гостях с Хорватией.