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Федор Кудряшов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче со Словенией

12 октября, 18:50
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Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал победу над Словенией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Спасибо за доверие! Спасибо за поддержку!» — написал Кудряшов в Instagram.

Публикация от Fedor Kudryashov (@fed.kudryashov)

После 8 туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальная команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

11-го ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го числа сыграет в гостях с Хорватией.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры