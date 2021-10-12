Федор Кудряшов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче со Словенией
12 октября, 18:50
Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал победу над Словенией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Спасибо за доверие! Спасибо за поддержку!» — написал Кудряшов в Instagram.
После 8 туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальная команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
11-го ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го числа сыграет в гостях с Хорватией.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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