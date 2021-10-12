Дубль Пукки принес Финляндии победу над Казахстаном

Сборная Финляндии на выезде обыграла команду Казахстана (2:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Дубль в составе гостей сделал Теему Пукки. Финляндия набрала восемь очков и занимает третье место в групе D. У Казахстана три очка и пятое место.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа

Группа D

Казахстан — Финляндия — 0:2 (0:1)

Голы: Пукки, 45 (0:1). Пукки, 48 (0:2).

Казахстан: Шацкий, Малый, Быстров (Тапалов, 76), Бейсебеков, Куат, Жуков (Тагыберген, 59), Вороговский (Тайкенов, 73), Алип, Васильев (Жаксылыков, 59), Зайнутдинов, Омиртаев (Щеткин, 58).

Финляндия: Градецки, Гранлунд (Райтала, 78), Хямяляйнен, Иванов, Вяйсянен, Шюллер, Лод (Тэйлор, 90+1), Камара, Ниссиля (Риски, 90+2), Пукки (Валакари, 78), Похьянпало (Йенсен, 33).

Предупреждения: Иванов, 36. Малый, 36. Зайнутдинов, 39. Вороговский, 58.

Судья: Халис Озкахья (Турция).

12 октября. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».