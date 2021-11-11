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Фанаты ушли с трибуны во время матча Россия — Кипр

21:17
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По ходу матча отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными России и Кипра фанаты устроили неожиданную акцию. Часть фанатов покинули свои места и ушли со стадиона.

Напомним, что матч Россия — Кипр проходит на стадионе в Санкт-Петербурге.

В первом тайме на секторе болельщиков сборной России произошла драка.

Россия — Кипр

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры