По ходу матча отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными России и Кипра фанаты устроили неожиданную акцию. Часть фанатов покинули свои места и ушли со стадиона.

Напомним, что матч Россия — Кипр проходит на стадионе в Санкт-Петербурге.

В первом тайме на секторе болельщиков сборной России произошла драка.