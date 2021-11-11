Фанаты ушли с трибуны во время матча Россия — Кипр
21:17
По ходу матча отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными России и Кипра фанаты устроили неожиданную акцию. Часть фанатов покинули свои места и ушли со стадиона.
Напомним, что матч Россия — Кипр проходит на стадионе в Санкт-Петербурге.
В первом тайме на секторе болельщиков сборной России произошла драка.
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