Россия — Кипр: Сутормин забил четвертый мяч в игре
21:21
Россия вновь забила в ворота Кипра в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
На 62-й минуте отличился Алексей Сутормин. Это уже четвертый матч российской команды в этой игре.
Счет матча — 4:0 в пользу сборной России.
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