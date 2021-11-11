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Россия — Кипр: Сутормин забил четвертый мяч в игре

21:21
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Россия вновь забила в ворота Кипра в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

На 62-й минуте отличился Алексей Сутормин. Это уже четвертый матч российской команды в этой игре.

Счет матча — 4:0 в пользу сборной России.

Россия — Кипр

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры