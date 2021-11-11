Россия выигрывает у Кипра со счетом 1:0 после первого тайма
20:48
Сборная России ведет после первого тайма матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Кипра.
Текущий счет матча — 1:0. Единственный мяч забил Александр Ерохин. Он отличился на четвертой минуте.
Результативную передачу сделал Федор Смолов. Сейчас в матче перерыв между таймами.
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