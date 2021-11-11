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Россия выигрывает у Кипра со счетом 1:0 после первого тайма

20:48
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Сборная России ведет после первого тайма матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Кипра.

Текущий счет матча — 1:0. Единственный мяч забил Александр Ерохин. Он отличился на четвертой минуте.

Результативную передачу сделал Федор Смолов. Сейчас в матче перерыв между таймами.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры


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