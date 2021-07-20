Стало известно, где сборная России сыграет ответный матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии

Стало известно, где сборная России сыграет в ответном матче отбора ЧМ-2022 против команды Хорватии. Об этом сообщила пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Встреча, которая состоится 14 ноября, пройдет в хорватском городе Сплит на стадионе «Полюд».

1 сентября россияне примут Хорватию в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее стало известно, где сборная России проведет домашние матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу против Словакии и Кипра.