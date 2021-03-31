Евсеев заявил, что сборная России играла на порядок лучше Словакии

Бывший футболист сборной России Вадим Евсеев поделился мнением о поражении сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:2).

«Как и предполагалось, Словакия показала себя против сборной России как неуступчивая команда. Видите, чем футбол хорош? Играли на порядок лучше, а результата нет. Два момента у словаков было, два реализовали», — написал у себя в Instagram Евсеев.

Специалист оценил работу тренерского штаба национальной команды, но отметил, что хотел увидеть положительный результат.

«Я смотрел на структуру игры сборной. Мне понравилось, как тренеры ее перестроили. В плане тактики наш штаб сработал хорошо. Мы владели мячом, инициативой. оказывали давление. Но результата нет. Лучше было бы наоборот. по отношению к делу, по выполненной работе у тренеров не должно быть претензий к команде. Но мы хотели бы увидеть еще одну победу», — добавил Евсеев.

После трех туров первое место в таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022 занимает Хорватия с 6 очками. На втором месте идет сборная России, которая имеет равное количество очков с лидером, но уступает по дополнительным показателям. Словакия находится на третьей строчке с 5 очками.