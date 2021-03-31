Самедов считает, что сборная России не заслужила поражения в матче со Словакией

Экс-футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал поражение национальной команды от сборной Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:2).

«Не получилось реализовать моменты, такое бывает, — сказал Самедов «СЭ». — Когда пропустили второй гол — видно, что в обороне немного не разобрались. Не успели сместиться, накрыть. Индивидуальные ошибки, наверное. А по игре, на самом деле, поражение не заслуживали. Черчесов не справляется? Вы о чем вообще говорите? Человек вывел сборную на Евро, в отборочном турнире к чемпионату мира взял 6 очков из 9. Нужно же быть объективными. Думаю, моя позиция понятна».

После поражения от Словакии, сборная России с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице группы H. Словакия — пять баллов и третье место.

(Артем Бухаев)