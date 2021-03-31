Почему сборная проиграла словакам? Дзюба больше не герой? Выйдет ли молодежка в плей-офф Евро? Live — в 15.00
12:15
Журналисты Константин Алексеев, Артем Калинин и Вячеслав Короткин обсуждают матчи сборной России в отборе на ЧМ-2022, а также выступление молодежки на Евро на YouTube-канале «СЭ».
— Почему сборная России проиграла в Трнаве?
— Остались ли вопросы к Черчесову после трёх матчей?
— Есть ли у сборной зависимость от Дзюбы?
— Кто должен быть первым номером на Евро?
— Сможет ли молодёжная сборная обирать датчан и выйти в плей-офф?
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