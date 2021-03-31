Журналисты Константин Алексеев, Артем Калинин и Вячеслав Короткин обсуждают матчи сборной России в отборе на ЧМ-2022, а также выступление молодежки на Евро на YouTube-канале «СЭ».

— Почему сборная России проиграла в Трнаве?

— Остались ли вопросы к Черчесову после трёх матчей?

— Есть ли у сборной зависимость от Дзюбы?

— Кто должен быть первым номером на Евро?

— Сможет ли молодёжная сборная обирать датчан и выйти в плей-офф?