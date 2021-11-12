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Александр Мостовой о победе над Кипром: «За матч с хорватами переживаний нет»

09:22
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» победу сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0).

«Когда счет 6:0, о чем можно говорить? Довольно легкая победа. Я думал, будет 2 или 3 гола в нашу пользу, а получилось 6! Мы до игры говорили, что Кипр без мотивации и шансов. Приехали как туристы. У нас во втором тайме пошла игра, все залетело. Нет, за матч с хорватами переживаний нет», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе. Кипр на последнем, шестом месте — пять очков.

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября в 17.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
11 нояб, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Словения 1:2 Россия
Россия 1:0 Словакия
Россия 2:0 Мальта
Кипр 0:2 Россия
Россия 0:0 Хорватия
Россия
4` Ерохин, 55` Смолов, 56` Мостовой, 62` Сутормин, 81` Заболотный, 87` Ерохин
1-й матч 2 : 0
6:0
1-й тайм 1:0
Матч завершен
Кипр
Кипр 2:2 Мальта
Кипр 0:3 Хорватия
Словакия 2:0 Кипр
Кипр 0:2 Россия
Мальта 3:0 Кипр
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Live
Голы
Ерохин, 4 (1:0), Смолов, 55 (2:0), Мостовой, 56 (3:0), Сутормин, 62 (4:0), Заболотный, 81 (5:0), Ерохин, 87 (6:0)
Россия
Сафонов Дивеев (Чистяков, 67 ) Осипенко Терехов Фомин (Глебов, 68 ) Миранчук Головин (Зобнин, 57 ) Сутормин Ерохин Мостовой (Ионов, 72 ) Смолов (Заболотный, 58 )
Кипр
Деметриу Каро Иоанну Псалтис (Димитриу, 46) Сотириу (Какуллис, 74) Лаифис Артиматас Кастанос (Антониадес, 83) Сотириу Папулис (Шполярич, 83) Тзионис (Мамас, 68)
Судьи
Даниэль Стефански Давид Игор Голис Михал Обукович
ВАР
Рачковски Мырмус

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры