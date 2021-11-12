Александр Мостовой о победе над Кипром: «За матч с хорватами переживаний нет»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» победу сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0).

«Когда счет 6:0, о чем можно говорить? Довольно легкая победа. Я думал, будет 2 или 3 гола в нашу пользу, а получилось 6! Мы до игры говорили, что Кипр без мотивации и шансов. Приехали как туристы. У нас во втором тайме пошла игра, все залетело. Нет, за матч с хорватами переживаний нет», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе. Кипр на последнем, шестом месте — пять очков.

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября в 17.00 по московскому времени.