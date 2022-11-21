Экс-капитан Уругвая заявил, что некоторые игроки сборной Франции рады отсутствию Бензема
Бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано считает, что отсутствие нападающего Карима Бензема в составе сборной Франции было положительно воспринято некоторыми футболистами сборной.
«Я был одноклубником с некоторыми из футболистов сборной Франции, которые очень довольны уходом Бензема. Этого никогда бы не случилось в Уругвае, Бразилии или Аргентине... Это во многом зависит от того, как была собрана команда, и от того, насколько внимательно тренер относится к игрокам, не только технически, но и с точки зрения личности. Это во многом связано с этим», — приводит слова Лугано ESPN GB.
Напомним, что 34-летний Бензема пропустит чемпионат мира-2022 из-за травмы. У него диагностирован разрыв мышцы бедра.
Мировое первенство пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
22 ноября сборная Франции встретится с национальной командой Австралии. Начало — в 22:00 мск.