Экс-капитан Уругвая заявил, что некоторые игроки сборной Франции рады отсутствию Бензема

Бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано считает, что отсутствие нападающего Карима Бензема в составе сборной Франции было положительно воспринято некоторыми футболистами сборной.

«Я был одноклубником с некоторыми из футболистов сборной Франции, которые очень довольны уходом Бензема. Этого никогда бы не случилось в Уругвае, Бразилии или Аргентине... Это во многом зависит от того, как была собрана команда, и от того, насколько внимательно тренер относится к игрокам, не только технически, но и с точки зрения личности. Это во многом связано с этим», — приводит слова Лугано ESPN GB.

Напомним, что 34-летний Бензема пропустит чемпионат мира-2022 из-за травмы. У него диагностирован разрыв мышцы бедра.

Мировое первенство пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

22 ноября сборная Франции встретится с национальной командой Австралии. Начало — в 22:00 мск.