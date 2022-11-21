Колыванов: «Немцы после провала на ЧМ в России сделают все, чтобы восстановить свое имя»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о перспективах национальной команды Германии на чемпионате мира-2022.

«Немцы после провала на ЧМ в России сделают все, чтобы восстановить свое имя. Они на всех крупных турнирах ставят перед собой самые высокие задачи. Не стоит забывать, что с 2006-го по 2016-й Бундестим неизменно пробивалась как минимум в полуфинал первенств континента и планеты. Да, одно поколение закончило свой путь, но ему на смену пришло другое. Поэтому Германия может удивить», — приводит RT слова Колыванова.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В 1-м туре сборная Германии сыграет против команды Японии. Игра состоится 23 ноября в 16.00 по московскому времени.