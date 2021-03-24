Дзюба вышел на чистое четвертое место в таблице бомбардиров сборных России и СССР
23:17
Форвард сборной России Артем Дзюба открыл счет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты. Для него это 27-й мяч в 45-й игре за национальную команду.
Футболист вышел на чистое четвертое место в таблице бомбардиров сборных России, СССР и СНГ. Он находится в одном голе от идущего третьим Олега Протасова и в трех от Александра Кержакова, находящегося на втором месте. Лидирует Олег Блохин, в активе которого 42 мяча за советскую сборную.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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