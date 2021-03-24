Защитник сборной России Марио Фернандес отличился в отборочном матче ЧМ-2022 против команды Мальты. Он увеличил преимущество российской команды в первом тайме — 2:0.

Артем Дзюба заметил подключение защитника и выдал точный пас партнеру. Марио Фернандес вошел в штрафную и сильно пробил в ближний угол.