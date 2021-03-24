Мальта — Россия: Марио Фернадес забил с передачи Дзюбы
23:21
Защитник сборной России Марио Фернандес отличился в отборочном матче ЧМ-2022 против команды Мальты. Он увеличил преимущество российской команды в первом тайме — 2:0.
Артем Дзюба заметил подключение защитника и выдал точный пас партнеру. Марио Фернандес вошел в штрафную и сильно пробил в ближний угол.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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