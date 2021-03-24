Нападающий сборной России Артем Дзюба отличился в отборочном матче ЧМ-2022 против команды Мальты. Он открыл счет в игре в первом тайме — 1:0.

Сборная России провела атаку, в результате которой партнеры вывели Дзюбу на ударную позицию. Капитан национальной команды точно пробил с близкого расстояния.