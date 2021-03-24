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Мальта — Россия: Дзюба открыл счет в матче

23:09
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 24 марта. Мальта — Россия. Артем Дзюба в борьбе с соперником. Фото Reuters
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий сборной России Артем Дзюба отличился в отборочном матче ЧМ-2022 против команды Мальты. Он открыл счет в игре в первом тайме — 1:0.

Сборная России провела атаку, в результате которой партнеры вывели Дзюбу на ударную позицию. Капитан национальной команды точно пробил с близкого расстояния.

Мальта — Россия

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