Дзюба посвятил гол в ворота Мальты своей маме

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба посвятил гол в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (3:1) своей матери.

«Непростая победа, но мы готовились к тому, что Мальта — организованный соперник. Матч не совсем получился, но мы рады, что взяли три очка. Мой гол? Классную комбинацию разыграли Ионов, Караваев и Фомин. Мне удалось завершить. Боялся офсайда, но на повторе видно, что офсайда не было. Посвящаю гол маме — мама, с днем рождения тебя! У нее накануне был день рождения, она попросила забить гол. Мама, я выполнил, поздравляю тебя еще раз», — сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу сборной России.

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В марте сборной России предстоит провести еще два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).