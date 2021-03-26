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Заболотный поделился ожиданиями от матча со Словенией

13:25
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Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении.

— Что думаете о старте Словении на отборе?

— Станислав Саламович все развернуто сказал, согласен с ним, — заявил Заболотный. — Мы готовимся во всеоружии.

— Как отнеслись к тому, что сборная проведет матч в Сочи?

— Всегда приятно играть при своих болельщиках, был приятно удивлен. Будем стремиться победить в этой игре.

— Часто ли вам удается обыгрывать на тренировках в «Сочи» Миху Мевлю, против которого сыграете?

— Мы не обсуждали этот матч. Есть моменты, когда обыгрываешь соперника и когда не обыгрываешь. Миха настраивается на эту встречу, будет интересный матч.

Матч Россия — Словения состоится в Сочи в субботу, 27 марта. Начало встречи — в 17.00 (мск).

(Данил Алешин)

Россия — Словения

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