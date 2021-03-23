Дзюба готов к игре в два форварда в матче с Мальтой

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что не против сыграть в матче отбора ЧМ-2022 с Мальтой в два нападающих.

— Пробовал ли на тренировках играть в сочетании с двумя нападающими?

— Пробуем разные вариации. Принимать решение тренерскому штабу, но я и в клубе играл с двумя нападающими. В плане взаимодействий у меня нет проблем. Я за любой кипиш!

Матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия пройдет на Национальном стадионе в деревне Та-Кали в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).

(Данил Алешин)