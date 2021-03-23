Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Клуб 100
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Дзюба готов к игре в два форварда в матче с Мальтой

15:46
Теги:

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что не против сыграть в матче отбора ЧМ-2022 с Мальтой в два нападающих.

— Пробовал ли на тренировках играть в сочетании с двумя нападающими?

— Пробуем разные вариации. Принимать решение тренерскому штабу, но я и в клубе играл с двумя нападающими. В плане взаимодействий у меня нет проблем. Я за любой кипиш!

Матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия пройдет на Национальном стадионе в деревне Та-Кали в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).

(Данил Алешин)

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...