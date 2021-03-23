Дзюба готов к игре в два форварда в матче с Мальтой
15:46
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что не против сыграть в матче отбора ЧМ-2022 с Мальтой в два нападающих.
— Пробовал ли на тренировках играть в сочетании с двумя нападающими?
— Пробуем разные вариации. Принимать решение тренерскому штабу, но я и в клубе играл с двумя нападающими. В плане взаимодействий у меня нет проблем. Я за любой кипиш!
Матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия пройдет на Национальном стадионе в деревне Та-Кали в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).
(Данил Алешин)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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