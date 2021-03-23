Черчесов допустил выход двух нападающих в матче с Мальтой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем отбора к чемпионату мира-2022 против Мальты (24 марта) высказался о подготовке к предстоящим играм команды. Помимо мальтийцев, россияне встретятся со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

— Нам предстоит провести три матча в сжатые сроки.

— У нас было больше дней для подготовки — это плюс. Но 4 игрока только ночью приехали, сбор с нами не проводили, оценим их сегодня. Психологически они готовы хорошо. В плане состава мы будем исходить не от соперника, а от состояния игроков и тактики.

— Могут ли против Мальты сыграть два нападающих?

— У нас в Лиге наций уже был опыт минут 20. Футбол меняется, раньше было много товарищеских матчей, экспериментировали. Сейчас приходило это делать в Лиге наций, пробовали Дзюбу и Соболеву. Идеи есть, все возможно, зависит от ситуации на поле. Здесь много нюансов, главное, чтобы они на тренировках и в жизни общались, тогда смогут и на поле заиграть.

(Сергей Федоров)