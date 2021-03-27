«Дзюба феномен! Гений! Игрочище!» Реакция болельщиков на дубль капитана сборной России
Капитан сборной России Артем Дзюба оформил дубль в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении. Для форварда мячи стали 28-м и 29-м за национальную команду, по данному показателю он уступает только Александру Кержакову (30).
Результативность Дзюбы вызвала бурную реакцию у болельщиков в соцсетях.
begamovshakhboz: «Дзюба феномен! Гений! Игрочище!»
fortefortepiano: «Дзюба-то хорош».
__ChErToVkA_: «Какого черта когда я не смотрю матч, происходит самое интересное?! Там Дзюба уже 2 закатил за 10 минут!»
simsm00: «Это Дзю-ю-ю-юба!!! Никто не забивал Словении 2 мяча а Дзюба забил!!!»
helenamagalini: «Дзюба сделал это снова».
GamingStrem: «Дзюба мощь, словенцев растолкал как детей».
ap_alexeeva: Дзюба отвечает всем хейтерам: бам, бам — и два гола, и Россия впереди».
MAT357: «Очень круто Дзюба сыграл во втором голе».
nasleduyushei: «Дзюба уничтожил просто».
mssafronoff: «Дзюба, я тебя люблю!!! Но… после мужа».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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