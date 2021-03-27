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«Дзюба феномен! Гений! Игрочище!» Реакция болельщиков на дубль капитана сборной России

17:46
27 марта. Сочи. Россия — Словения. Артем Дзюба празднует гол в ворота словенцев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
27 марта. Сочи. Россия — Словения. Артем Дзюба празднует гол в ворота словенцев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Капитан сборной России Артем Дзюба оформил дубль в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении. Для форварда мячи стали 28-м и 29-м за национальную команду, по данному показателю он уступает только Александру Кержакову (30).

Результативность Дзюбы вызвала бурную реакцию у болельщиков в соцсетях.

begamovshakhboz: «Дзюба феномен! Гений! Игрочище!»

fortefortepiano: «Дзюба-то хорош».

__ChErToVkA_: «Какого черта когда я не смотрю матч, происходит самое интересное?! Там Дзюба уже 2 закатил за 10 минут!»

simsm00: «Это Дзю-ю-ю-юба!!! Никто не забивал Словении 2 мяча а Дзюба забил!!!»

helenamagalini: «Дзюба сделал это снова».

GamingStrem: «Дзюба мощь, словенцев растолкал как детей».

ap_alexeeva: Дзюба отвечает всем хейтерам: бам, бам — и два гола, и Россия впереди».

MAT357: «Очень круто Дзюба сыграл во втором голе».

nasleduyushei: «Дзюба уничтожил просто».

mssafronoff: «Дзюба, я тебя люблю!!! Но… после мужа».

Трансляция матча Россия — Словения

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проголосовало: 5291
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Как закончится матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словения?
Крупной победой России
5.3%
Победой России с перевесом в один-два гола
38.6%
Результативной ничьей
17.6%
Нулевой ничьей
6.4%
Крупной победой Словении
4.5%
Победой Словении с перевесом в один-два гола
27.6%
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