Дзюба обошел Протасова. До Кержакова один гол
Капитан сборной России Артем Дзюба оформил дубль в первом тайме матча против Словении и вышел на третье место в списке бомбардиров сборной, с учетом советского периода. Форвард «Зенита», отметившийся 29 голами в 49 матчах, обогнал Олега Протасова и вплотную приблизился к Александру Кержакову, которому принадлежит постсоветский рекорд. От главного снайпера отечественного футбола Олега Блохина капитана сборной России отделяют 13 голов. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры в сборной СССР/СНГ/России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Блохин
|
1972-1988
|
112
|
42
|
Александр Кержаков
|
2002-2016
|
91
|
30
|
Артем Дзюба
|
2011-н.в.
|
49
|
29
|
Олег Протасов
|
1984-1991
|
68
|
28
|
Валентин Иванов
|
1955-1965
|
59
|
26
|
Владимир Бесчастных
|
1992-2003
|
71
|
26
|
Эдуард Стрельцов
|
1955-1968
|
38
|
25
|
Виктор Колотов
|
1970-1978
|
55
|
22
|
Роман Павлюченко
|
2003-2012
|
51
|
21
|
Виктор Понедельник
|
1960-1966
|
29
|
20
|
Анатолий Банишевский
|
1965-1972
|
50
|
20
|
Игорь Численко
|
1959-1968
|
53
|
20
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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