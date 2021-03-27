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Дзюба обошел Протасова. До Кержакова один гол

17:51
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Капитан сборной России Артем Дзюба оформил дубль в первом тайме матча против Словении и вышел на третье место в списке бомбардиров сборной, с учетом советского периода. Форвард «Зенита», отметившийся 29 голами в 49 матчах, обогнал Олега Протасова и вплотную приблизился к Александру Кержакову, которому принадлежит постсоветский рекорд. От главного снайпера отечественного футбола Олега Блохина капитана сборной России отделяют 13 голов. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры в сборной СССР/СНГ/России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Олег Блохин

1972-1988

112

42

Александр Кержаков

2002-2016

91

30

Артем Дзюба

2011-н.в.

49

29

Олег Протасов

1984-1991

68

28

Валентин Иванов

1955-1965

59

26

Владимир Бесчастных

1992-2003

71

26

Эдуард Стрельцов

1955-1968

38

25

Виктор Колотов

1970-1978

55

22

Роман Павлюченко

2003-2012

51

21

Виктор Понедельник

1960-1966

29

20

Анатолий Банишевский

1965-1972

50

20

Игорь Численко

1959-1968

53

20

Трансляция матча Россия — Словения

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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