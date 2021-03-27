Джикия: «В том, что Дзюба нужен сборной, нет никаких сомнений»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о своем отношении к нападающему национальной команды Артему Дзюбе, который пропустил матчи сборной в ноябре из-за появления в сети скандального видео с его участием.

— В первую сборную тем временем вернулся фигурант громкого скандала и штатный капитан команды — Артем Дзюба. Как вы восприняли ту ноябрьскую ситуацию вокруг него?

— Не хочется обсуждать личную жизнь, а та история к ней и относится. Дзюба вернулся в сборную, и он — ее капитан. Так было, так и осталось. И я об этом тоже всегда говорил. Потому что, когда Артема не было в сборной, и меня начали называть капитаном, я сразу сказал, что не нужно делать на этом акцент. Личная жизнь есть личная жизнь. Кто как считает, тот так к этому и относится. А в том, что он — классный футболист и нужен сборной, нет никаких сомнений.

— Как думаете, если бы в ноябре Дзюбу все же вызвали в сборную, она смогла бы лучше сыграть?

— Возможно. Понятно, что сейчас бессмысленно рассуждать, что могло бы быть, а что — нет. Этого уже не произошло. Но у нас ведь не только Дзюбы тогда не было, но и Головина, и Семенова, и Зобнина, и многих других. Помню, когда мы до игры с Сосланом Джанаевым вышли на разминку, то поняли, что 11 или 12 человек из заявки ни разу не сыграли за сборную 90 минут. Понятно, что, если бы у нас был оптимальный состав, то мы выглядели бы намного сильнее.

— Ряд болельщиков считает, что Дзюба не заслуживает носить капитанскую повязку в сборной после той истории. Что вы им можете сказать?

— У каждого — свое мнение. Сегодня мы находимся в сборной — и, как правильно сказал Станислав Саламович, делаем одно дело для команды и страны. Поэтому у нас разговоров на эту тему нет. Кто-то про себя может думать что угодно. Но такого, чтобы мы что-то подобное обсуждали и решали, нет и быть не может.

(Игорь Рабинер)

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