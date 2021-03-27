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Россия сыграет со Словенией в красной форме

12:25
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Сборная России проведет сегодняшний домашний матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении в красной форме.

Матч Россия — Словения пройдет сегодня, 27 марта в Сочи. Начало встречи — в 17.00 (мск).

Сразу после матча журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Вячеслав Короткин и Олег Кошелев обсудят матчи сборной России в отборе на ЧМ-2022, а также выступление молодежки на Евро.

Россия — Словения

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