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Сегодня, 19:52

Джеймс Мэддисон пропустил очередную тренировку сборной Англии из-за травмы колена

Алина Савинова
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Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон не присутствовал на очередной тренировке сборной Англии, сообщает Football 365.

По информации источника, 25-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы колена, которую он получил за неделю до начала чемпионата мира в Катаре в матче 16-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:0).

Ранее Мэддисон пропустил матч 1-го тура чемпионата мира-2022 против Ирана, завершившийся победой национальной команды Англии (6:2).

Англичане, набрав 3 очка в первой встрече, лидируют в турнирной таблице группы В. 25 ноября сборная Англии сыграет с США. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.football365.com/news/james-maddison-among-two-absentees-england-training-midfielder-knee-injury
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
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