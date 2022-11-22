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Главный тренер сборной Туниса: «Сложно описать словами те чувства, которые я испытывал. Думал, что в наши ворота назначат пенальти»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Туниса Джалел Кадри поделился эмоциями после завершения матча группового этапа ЧМ-2022 против Дании (0:0).

В добавленное ко второму тайму время ВАР просматривал эпизод в штрафной площади сборной Туниса на возможную игру рукой, но нарушения правил зафиксировано не было.

«Сложно описать словами те чувства, которые я испытывал в этот момент. Но вы можете их представить. Я думал, что в наши ворота назначат пенальти.

Но сегодня удача была на нашей стороне.

Также стоит отметить поддержку фанатов. Она придала нам сил и уверенности. Надеюсь, что болельщики также продолжат болеть за команду», — цитирует тренера Reuters.

После этой игры Дания занимает первое место в групе D (1 очко), Тунис — второй (1 очко). Следующий матч тунисцы проведут 26 ноября против Австралии (13.00 мск), а датчане в этот же день сыграют с Францией (19.00 мск).

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Сборная Дании по футболу
Сборная Туниса по футболу
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