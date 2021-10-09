Полузащитник сборной Словакии подвел итоги матча с Россией

Полузащитник сборной Словакии Лукаш Гараслин прокомментировал поражение в матче 7-го тура отборочного этапа к ЧМ-2022 против России (0:1).

«Мы создали много моментов, были близки к голу. Если бы провели еще тайм, то наверняка бы забили. У нас были атаки, проходили моменты, но не смогли реализовать их. В нападении мы играли хорошо и надо было забивать. Не знаю, будут ли у нас такие же шансы с Хорватией», — сказал Гараслин.

Победный гол в этой встрече забил в свои ворота Милан Шкриньяр на 24-й минуте.