Полузащитник сборной Словакии подвел итоги матча с Россией
Полузащитник сборной Словакии Лукаш Гараслин прокомментировал поражение в матче 7-го тура отборочного этапа к ЧМ-2022 против России (0:1).
«Мы создали много моментов, были близки к голу. Если бы провели еще тайм, то наверняка бы забили. У нас были атаки, проходили моменты, но не смогли реализовать их. В нападении мы играли хорошо и надо было забивать. Не знаю, будут ли у нас такие же шансы с Хорватией», — сказал Гараслин.
Победный гол в этой встрече забил в свои ворота Милан Шкриньяр на 24-й минуте.
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