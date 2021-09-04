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Дюков — о победе сборной России над Кипром: «Рано делать выводы»

21:30
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Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Кипр — Россия (0:2).

— В этом матче был важен результат, было важно одержать победу и забрать 3 очка. Все поставленные задачи выполнены. Качество игры? К этому есть вопросы, но эпизодами команда демонстрировала неплохой футбол, как и в игре с Хорватией. Хотелось бы, чтобы таких моментов было больше.

— Что изменилось в сборной?

— Вы видите другую тактическую схему 4-3-3, которая является очень агрессивной. У этой сборной изменился стиль и принципы построения игры. Команда играет по-другому, мы видим изменения.

— Довольны, что Карпин отказался от совмещения?

— Прошло две игры, рано делать выводы. Пройдет матч с Мальтой и мы будем подводить итоги.

— Теперь мы лидеры группы. Что вы об этом думаете?

— Мы добились хорошего результата по турнирной стратегии. В матче с Хорватами мы не доминировали, они играли лучше. Но мы получили ничью — это очень важно, — сказал Дюков.

Благодаря этому результату команда под руководством Валерия Карпина обошла сборную Хорватии, которая позже в этот же день сыграет с командой Словакии, и вышла на чистое первое место в группе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия 0
Хорватия 0
1-й тайм

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина 0
Франция 0
1-й тайм

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр 0
Россия 2
Матч завершен

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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