Дюков — о победе сборной России над Кипром: «Рано делать выводы»
Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Кипр — Россия (0:2).
— В этом матче был важен результат, было важно одержать победу и забрать 3 очка. Все поставленные задачи выполнены. Качество игры? К этому есть вопросы, но эпизодами команда демонстрировала неплохой футбол, как и в игре с Хорватией. Хотелось бы, чтобы таких моментов было больше.
— Что изменилось в сборной?
— Вы видите другую тактическую схему 4-3-3, которая является очень агрессивной. У этой сборной изменился стиль и принципы построения игры. Команда играет по-другому, мы видим изменения.
— Довольны, что Карпин отказался от совмещения?
— Прошло две игры, рано делать выводы. Пройдет матч с Мальтой и мы будем подводить итоги.
— Теперь мы лидеры группы. Что вы об этом думаете?
— Мы добились хорошего результата по турнирной стратегии. В матче с Хорватами мы не доминировали, они играли лучше. Но мы получили ничью — это очень важно, — сказал Дюков.
Благодаря этому результату команда под руководством Валерия Карпина обошла сборную Хорватии, которая позже в этот же день сыграет с командой Словакии, и вышла на чистое первое место в группе.
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