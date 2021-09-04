Карпин: «Я в рубашке стоял и то вспотел»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Кипра (2:0).
«Все три состава на три сентябрьских матча не знал, не знаю и знать не могу. Конечно, в голове присутствует основной состав, как и капитан на каждый матч. Но все три состава знать невозможно: травмы, функциональное состояние...
Вам кажется, что дико комфортно. Ходить и гулять, наверное. Но я в рубашке стоял и то вспотел. А футболистам реально тяжело. Это не отговорка — это данность. То, что некоторые подсели, — это тоже данность», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Благодаря этому результату команда под руководством Валерия Карпина обошла сборную Хорватии, которая позже в этот же день сыграет с командой Словакии, и вышла на чистое первое место в группе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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