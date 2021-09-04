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Карпин: «Я в рубашке стоял и то вспотел»

21:28
Валерий Карпин. Фото Reuters
Валерий Карпин. Фото Reuters
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Кипра (2:0).

«Все три состава на три сентябрьских матча не знал, не знаю и знать не могу. Конечно, в голове присутствует основной состав, как и капитан на каждый матч. Но все три состава знать невозможно: травмы, функциональное состояние...

Вам кажется, что дико комфортно. Ходить и гулять, наверное. Но я в рубашке стоял и то вспотел. А футболистам реально тяжело. Это не отговорка — это данность. То, что некоторые подсели, — это тоже данность», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Благодаря этому результату команда под руководством Валерия Карпина обошла сборную Хорватии, которая позже в этот же день сыграет с командой Словакии, и вышла на чистое первое место в группе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Sport and bets
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия 0
Хорватия 0
1-й тайм

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина 0
Франция 0
1-й тайм

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр 0
Россия 2
Матч завершен

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03

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Иван Шитик все материалы автора

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