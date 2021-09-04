Карпин: «Я в рубашке стоял и то вспотел»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Кипра (2:0).

«Все три состава на три сентябрьских матча не знал, не знаю и знать не могу. Конечно, в голове присутствует основной состав, как и капитан на каждый матч. Но все три состава знать невозможно: травмы, функциональное состояние...

Вам кажется, что дико комфортно. Ходить и гулять, наверное. Но я в рубашке стоял и то вспотел. А футболистам реально тяжело. Это не отговорка — это данность. То, что некоторые подсели, — это тоже данность», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Благодаря этому результату команда под руководством Валерия Карпина обошла сборную Хорватии, которая позже в этот же день сыграет с командой Словакии, и вышла на чистое первое место в группе.