Головин — об игре с Кипром: «В принципе все получилось так, как и должно быть в таких матчах»
Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями после матча отборочного этапа ЧМ-2022 против Кипра (2:0).
«Набрали три очка и это самое главное сейчас. В принципе все получилось так, как и должно быть в таких матчах. Важно было побыстрее забить, чтобы потом играть уже с определенным запасом. Поэтому, конечно, гол в самом начале встречи имел большое значение. То же самое можно сказать и про второй мяч, который мы забили практически сразу после перерыва. Понятно, что не все получалось идеально, в каких-то эпизодах можно было сыграть чуть иначе, но идет борьба за выход на чемпионат мира. Группа у нас ровная, поэтому обязательно нужно набирать свои очки, что мы и сделали сегодня», — сказал Головин.
После пяти сыгранных матчей сборная России возглавляет таблицу группы Н, набрав 10 очков. Далее идут сборные Хорватии (7), Словении (7), Словакии (6), Мальты (4) и Кипра (4). Сборные Словакии и Хорватии проведут свой матч пятого тура позднее в субботу.
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