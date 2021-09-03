Доктор Лю предположил, что на состоянии Фернандеса могла сказаться травма с Евро-2020

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь в разговоре с «СЭ» высказался о большом количестве травм в составе сборной России.

«У Фернандеса была травма еще летом, проблемы с грудным позвоночником. Тогда он уже через неделю продолжил тренироваться. Может быть, из-за больших физических нагрузок случились какие-то проблемы со старым повреждением. Сложно комментировать по всем игрокам без деталей по их здоровью. При плотном графике с постоянными перелетами нужно грамотное восстановление, особенно после травм позвоночника», — сказал доктор Лю «СЭ».

На матч против Кипра отправились 24 футболиста, Алексей Ионов и Марио Фернандес остались в Новогорске после того, как получили небольшие повреждения в матче с Хорватией (0:0). Ранее расположение сборной из-за травмы покинули Станислав Магкеев, Дмитрий Чистяков и Даниил Фомин.