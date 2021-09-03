Криштиану Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннесса за рекорд по количеству голов за сборную

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.

36-летний футболист установил новый рекорд по количеству голов за сборную.

Форвард выложил фотографию с памятным сертификатом у себя в Instagram.

«Спасибо Книге рекордов Гиннесса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым рекордсменом. Постараемся добиться еще более успешных результатов!» — написал Роналду.

1 сентября Роналду отличился дублем в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Ирландии (2:1) и побил рекорд иранца Али Даеи по количеству мячей за сборную. На счету Даеи было 109 голов, у Роналду теперь 111 голов.