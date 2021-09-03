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Манчини о ничьей с Болгарией: «Мы сделали все возможное, чтобы выиграть эту игру»

11:16
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Болгарии (1:1).

«Мы создали много возможностей. Это была одна из тех игр, в которых мы могли бы сыграть еще 30 минут не забив. Мы пропустили случайный гол, наверное, надо было сфолить, чтобы остановить атаку. Мы сделали все возможное, чтобы выиграть эту игру. В воскресенье у нас важная игра против Швейцарии, мы должны победить», — приводит слова Манчини Rai Sport.

Сборная Италии с 10 очками занимает первое место в группе C, Болгария с 2 очками — на 4-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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