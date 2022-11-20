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Дешам: «Мне очень грустно за Бензема, для которого этот чемпионат мира был главной целью»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал травму форварда Карима Бензема, которая не позволит футболисту выступить на ЧМ-2022.

«Мне очень грустно за Карима, для которого этот чемпионат мира был главной целью. Несмотря на эту новую неудачу, я полностью уверен в своей команде. Мы сделаем все, чтобы справиться с огромным вызовом, который нас ждет», — приводит слова Дешама официальный сайт Федерации футбола Франции.

У 34-летнего француза диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра, которая не позволит футболисту принять участие в ЧМ-2022. Также из-за травм турнир пропустят Кристофер Нкунку, Преснел Кимпембе, Майк Меньян, Н'Голо Канте и Поль Погба.

Сборная Франции в группе D сыграет против сборной Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября).

Дидье Дешам
Карим Бензема
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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