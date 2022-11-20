Дешам: «Мне очень грустно за Бензема, для которого этот чемпионат мира был главной целью»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал травму форварда Карима Бензема, которая не позволит футболисту выступить на ЧМ-2022.

«Мне очень грустно за Карима, для которого этот чемпионат мира был главной целью. Несмотря на эту новую неудачу, я полностью уверен в своей команде. Мы сделаем все, чтобы справиться с огромным вызовом, который нас ждет», — приводит слова Дешама официальный сайт Федерации футбола Франции.

У 34-летнего француза диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра, которая не позволит футболисту принять участие в ЧМ-2022. Также из-за травм турнир пропустят Кристофер Нкунку, Преснел Кимпембе, Майк Меньян, Н'Голо Канте и Поль Погба.

Сборная Франции в группе D сыграет против сборной Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября).