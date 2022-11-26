Депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков прокомментировал «СЭ» действия фанатов сборных США и Англии, которые танцевали под «Катюшу» перед очным матчем своих национальных команд на чемпионате мира-2022 в Катаре (0:0).

Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором катарский оркестр исполняет мелодию из известной советской песни. Английские и американские фанаты рядом с музыкантами танцевали и размахивали флагами.

«Зарисовка напоминает нам коронную фразу сатирика Задорнова об американцах: «Ну тупые!». С тех пор ничего, похоже, не поменялось. Видео представляет нам, что праздно проводящая в Катаре публика из США и Британии слыхом не слыхивала про Вторую Мировую войну, так как танцующие не дают подобающих модных на Западе русофобских реакций на такие названия как «Катюша» или «Т34». И не потому, что они любят русских, как многие подумали. Просто напросто они не знают ни мотива, ни орудий Победы. Ничего. Память мы им поправим, история восторжествует. Русский язык вскоре станет самым востребованным во всем мире, как и русская культура, потому что всем захочется быть рядом с победителем, ассоциировать себя с русскими», — сказал Терюшков «СЭ».

В группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

Англичане следующий матч проведут 29 ноября против Уэльса, а американцы в этот же день встретятся с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.