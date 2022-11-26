Левандовски впервые забил на ЧМ и сравнялся с Пеле
Роберт Левандовски огорчил сборную Саудовской Аравии в матче второго тура чемпионата мира, забив свой 77-й мяч за национальную команду Польши.
Нападающий «Барселоны» в списке лучших бомбардиров сборных сравнялся с Пеле, правда, легендарный бразилец провел на международном уровне на 43 игры меньше. Среди действующих футболистов выше капитана сборной Польши располагаются только Али Мабхут, Суниль Чхетри, Лионель Месси и абсолютный рекордсмен мира Криштиану Роналду.
Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные
|
Игрок
|
Сборная
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
1. Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2003-н.в.
|
192
|
118
|
2. Али Даеи
|
Иран
|
1993-2006
|
149
|
109
|
3. Лионель Месси
|
Аргентина
|
2005-н.в.
|
166
|
92
|
4. Мохтар Дахари
|
Малайзия
|
1972-1985
|
142
|
89
|
5. Ференц Пушкаш
|
Венгрия, Испания
|
1945-1956, 1961-1962
|
89
|
84
|
6. Суниль Чхетри
|
Индия
|
2005-н.в.
|
131
|
84
|
7. Али Мабхут
|
ОАЭ
|
2009-н.в.
|
109
|
80
|
8. Годфри Читалу
|
Замбия
|
1968-1980
|
111
|
79
|
9. Хусейн Саид
|
Ирак
|
1977-1990
|
137
|
78
|
10. Пеле
|
Бразилия
|
1957-1971
|
92
|
77
|
11. Роберт Левандовски
|
Польша
|
2008-н.в.
|
135
|
76
Левандовски с огромным отрывом лидирует в списке бомбардиров национальной команды. Легенду 1960-1970-х Влодзимежа Любаньски Роберт опережает на 29 мячей. Также отметку в 40 голов преодолели партнеры Любыньски по команде Гжегож Лято и Казимеж Дейна. Из современных бомбардиров второе место с 17 мячами занимает Камиль Грощицки.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Польши
|
Игрок
|
Годы в команде
|
Матчи
|
Голы
|
Роберт Левандовски
|
2008-н.в.
|
136
|
77
|
Влодзимеж Любаньски
|
1963-1980
|
75
|
48
|
Гжегож Лято
|
1971-1984
|
100
|
45
|
Казимеж Дейна
|
1968-1978
|
97
|
41
|
Эрнест Поль
|
1955-1965
|
46
|
39
|
Анджей Шармах
|
1973-1982
|
61
|
32
|
Герард Цельсик
|
1947-1958
|
45
|
27
|
Збигнев Бонек
|
1976-1988
|
80
|
24
Гол в ворота саудовцев стал для Левандовски первым в пяти матчах чемпионатов мира. Всего на крупных турнирах один из главных снайперов современности сыграл 15 матчей, в которых отличился шесть раз. Поляки с Робертом в составе одержали всего четыре победы при семи ничьих и пяти поражениях.
Матчи Роберта Левандовски на крупных турнирах
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Матч
|
Голы
|
08.06.2012
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Греция — 1:1
|
1
|
12.06.2012
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Россия — 1:1
|
-
|
16.06.2012
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Чехия — 0:1
|
-
|
12.06.2016
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Сев.Ирландия — 1:0
|
-
|
16.06.2016
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Германия — 0:0
|
-
|
21.06.2016
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Украина — 1:0
|
-
|
25.06.2016
|
ЧЕ
|
1/8 финала
|
Швейцария — 1:1 (пен. — 5:4)
|
-
|
30.06.2016
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Португалия — 1:1 (пен. — 3:5).
|
1
|
19.06.2018
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Сенегал — 1:2
|
-
|
24.06.2018
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Колумбия — 0:3
|
-
|
28.06.2018
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Япония — 1:0
|
-
|
14.06.2021
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Словакия — 1:2
|
-
|
19.06.2021
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Испания — 1:1
|
1
|
23.06.2021
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Швеция — 2:3
|
2
|
22.11.2022
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Мексика — 0:0
|
-
|
26.11.2022
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Сауд.Аравия — 2:0
|
1
Итого: +4=7-5, 6 голов.