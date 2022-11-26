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Сегодня, 18:10

Левандовски впервые забил на ЧМ и сравнялся с Пеле

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Роберт Левандовски огорчил сборную Саудовской Аравии в матче второго тура чемпионата мира, забив свой 77-й мяч за национальную команду Польши.

Нападающий «Барселоны» в списке лучших бомбардиров сборных сравнялся с Пеле, правда, легендарный бразилец провел на международном уровне на 43 игры меньше. Среди действующих футболистов выше капитана сборной Польши располагаются только Али Мабхут, Суниль Чхетри, Лионель Месси и абсолютный рекордсмен мира Криштиану Роналду.

Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные

Игрок

Сборная

Годы

Матчи

Голы

1. Криштиану Роналду

Португалия

2003-н.в.

192

118

2. Али Даеи

Иран

1993-2006

149

109

3. Лионель Месси

Аргентина

2005-н.в.

166

92

4. Мохтар Дахари

Малайзия

1972-1985

142

89

5. Ференц Пушкаш

Венгрия, Испания

1945-1956, 1961-1962

89

84

6. Суниль Чхетри

Индия

2005-н.в.

131

84

7. Али Мабхут

ОАЭ

2009-н.в.

109

80

8. Годфри Читалу

Замбия

1968-1980

111

79

9. Хусейн Саид

Ирак

1977-1990

137

78

10. Пеле

Бразилия

1957-1971

92

77

11. Роберт Левандовски

Польша

2008-н.в.

135

76

Левандовски с огромным отрывом лидирует в списке бомбардиров национальной команды. Легенду 1960-1970-х Влодзимежа Любаньски Роберт опережает на 29 мячей. Также отметку в 40 голов преодолели партнеры Любыньски по команде Гжегож Лято и Казимеж Дейна. Из современных бомбардиров второе место с 17 мячами занимает Камиль Грощицки.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Польши

Игрок

Годы в команде

Матчи

Голы

Роберт Левандовски

2008-н.в.

136

77

Влодзимеж Любаньски

1963-1980

75

48

Гжегож Лято

1971-1984

100

45

Казимеж Дейна

1968-1978

97

41

Эрнест Поль

1955-1965

46

39

Анджей Шармах

1973-1982

61

32

Герард Цельсик

1947-1958

45

27

Збигнев Бонек

1976-1988

80

24

Гол в ворота саудовцев стал для Левандовски первым в пяти матчах чемпионатов мира. Всего на крупных турнирах один из главных снайперов современности сыграл 15 матчей, в которых отличился шесть раз. Поляки с Робертом в составе одержали всего четыре победы при семи ничьих и пяти поражениях.

Матчи Роберта Левандовски на крупных турнирах

Дата

Турнир

Стадия

Матч

Голы

08.06.2012

ЧЕ

Гр.турнир

Греция — 1:1

1

12.06.2012

ЧЕ

Гр.турнир

Россия — 1:1

-

16.06.2012

ЧЕ

Гр.турнир

Чехия — 0:1

-

12.06.2016

ЧЕ

Гр.турнир

Сев.Ирландия — 1:0

-

16.06.2016

ЧЕ

Гр.турнир

Германия — 0:0

-

21.06.2016

ЧЕ

Гр.турнир

Украина — 1:0

-

25.06.2016

ЧЕ

1/8 финала

Швейцария — 1:1 (пен. — 5:4)

-

30.06.2016

ЧЕ

1/4 финала

Португалия — 1:1 (пен. — 3:5).

1

19.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Сенегал — 1:2

-

24.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Колумбия — 0:3

-

28.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Япония — 1:0

-

14.06.2021

ЧЕ

Гр.турнир

Словакия — 1:2

-

19.06.2021

ЧЕ

Гр.турнир

Испания — 1:1

1

23.06.2021

ЧЕ

Гр.турнир

Швеция — 2:3

2

22.11.2022

ЧМ

Гр.турнир

Мексика — 0:0

-

26.11.2022

ЧМ

Гр.турнир

Сауд.Аравия — 2:0

1

Итого: +4=7-5, 6 голов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Роберт Левандовски
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Польши по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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