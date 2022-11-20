Терюшков о ЧМ в Катаре: «Либеральные ценности не нашли отклика. Пиво и женщины - тоже по особому распорядку»

Депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков в комментарии для «СЭ» поддержал правительство Катара в организации чемпионата мира-2022.

«ФИФА устанавливает правила проведения чемпионата мира. Страна, принимающая событие, должна послушано им следовать, непрестанно находясь в восторге от любых заскоков только по одной причине — избранности и исключительности страны-хозяйки ЧМ. А тут мы наблюдаем другую картину мира. Катар не согласился быть исключительным, но бесправным и диктует условия, а ФИФА соглашается. ЛГБТ-повестка и либеральные ценности не нашли отклика. Пиво и женщины тоже по особому распорядку.

«Ваш чемпионат в моей стране, а моя страна — мои правила», — говорит нам своими действиями Катар. Мы имеем во всем многообразии цивилизационный конфликт между Западом и остальным миром, грозящий тектоническим разломом и в мировом футболе. Уже нельзя отмахнуться рукой от несговорчивых арабов, теперь они не только оглашают и продавливают свою позицию по всем вопросам мировой политической повестки, но демонстрируют, что так можно. Скажу больше, так не только можно, но и нужно. России, к моему сожалению, еще только предстоит в вопросах мировой спортивной повестки набраться такой же храбрости, крепости и стойкости духа», — сказал Терюшков «СЭ».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Матч открытия турнира Катар — Эквадор состоится в воскресенье, 20 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.