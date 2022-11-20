Матыцин: «Мы готовы и дальше оказывать поддержку, делиться опытом по организации крупных международных мероприятий»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия готова и дальше делиться опытом по организации крупных международных мероприятий.

«С момента получения Катаром права на проведение мирового первенства Россия всегда была рядом с катарскими коллегами. Межведомственная рабочая группа по оказанию содействия Катару под руководством помощника президента России Игоря Левитина регулярно оказывает необходимую помощь, делится опытом. Более 350 российских специалистов различного профиля сейчас работают в Катаре. Особым успехом пользуется российская фан-зона чемпионата. Российские космонавты записали видеообращение к организаторам и участникам и передали атрибутику чемпионата, которая побывала на МКС.

Мы готовы и дальше оказывать поддержку, делиться опытом по организации крупных международных мероприятий, а также использованию наследия чемпионата мира. Во время рабочего визита в Доху в марте мы с министром по делам молодежи и спорта Катара Салахом бин Ганимом Аль-Али договорились завершить работу по согласованию меморандума о сотрудничестве в области физической культуры и спорта между спортивными ведомствами России и Катара", — приводит ТАСС слова Матыцина.

В воскресенье, 20 ноября, министр спорта РФ встретился с послом Катара в России шейхом Ахмедом бен Насером Джасемом Аль-Тани. Матыцин поздравил представителей Катара с открытием чемпионата мира по футболу-2022 и пригласил их принять участие в предстоящих международных турнирах, которые пройдут на территории России.