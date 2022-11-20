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Матыцин: «Мы готовы и дальше оказывать поддержку, делиться опытом по организации крупных международных мероприятий»

Алина Савинова
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия готова и дальше делиться опытом по организации крупных международных мероприятий.

«С момента получения Катаром права на проведение мирового первенства Россия всегда была рядом с катарскими коллегами. Межведомственная рабочая группа по оказанию содействия Катару под руководством помощника президента России Игоря Левитина регулярно оказывает необходимую помощь, делится опытом. Более 350 российских специалистов различного профиля сейчас работают в Катаре. Особым успехом пользуется российская фан-зона чемпионата. Российские космонавты записали видеообращение к организаторам и участникам и передали атрибутику чемпионата, которая побывала на МКС.

Мы готовы и дальше оказывать поддержку, делиться опытом по организации крупных международных мероприятий, а также использованию наследия чемпионата мира. Во время рабочего визита в Доху в марте мы с министром по делам молодежи и спорта Катара Салахом бин Ганимом Аль-Али договорились завершить работу по согласованию меморандума о сотрудничестве в области физической культуры и спорта между спортивными ведомствами России и Катара", — приводит ТАСС слова Матыцина.

В воскресенье, 20 ноября, министр спорта РФ встретился с послом Катара в России шейхом Ахмедом бен Насером Джасемом Аль-Тани. Матыцин поздравил представителей Катара с открытием чемпионата мира по футболу-2022 и пригласил их принять участие в предстоящих международных турнирах, которые пройдут на территории России.

Источник: https://tass.ru/sport/16380315

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Чемпионат мира по футболу
Олег Матыцин
2
1
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